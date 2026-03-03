Warum gutes Hören Lebensqualität bedeutet

Wie es ist, wenn das Leben plötzlich leise wird, weiß Michaela. Seit 2019 trägt sie Hörgeräte. „Bewusst geworden, dass ich weniger höre, ist mir im Lokal, als ich die Kellnerin beim Bestellen nicht mehr verstanden habe“, erzählt die Lavanttalerin. „Es ist unangenehm, wenn man akustisch nichts mehr versteht und mehrmals nachfragen muss.“