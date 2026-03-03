Warum gutes Hören Lebensqualität bedeutet

Gut hören – gesund altern: Das hängt zusammen, wie am Welttag des Hörens einmal mehr deutlich wird. Eine Lavanttalerin weiß, wie wichtig ein guter Hörsinn ist.
Heute ist der Welttag des Hörens – an diesem Tag rückt die Bedeutung des Hörsinns einmal mehr in den Fokus. Unter dem Motto „Klingt nach Leben!“ macht die WHO daher auf den engen Zusammenhang zwischen gutem Hören, Lebensqualität und gesundem Altern aufmerksam.
Wie es ist, wenn das Leben plötzlich leise wird, weiß Michaela. Seit 2019 trägt sie Hörgeräte. „Bewusst geworden, dass ich weniger höre, ist mir im Lokal, als ich die Kellnerin beim Bestellen nicht mehr verstanden habe“, erzählt die Lavanttalerin. „Es ist unangenehm, wenn man akustisch nichts mehr versteht und mehrmals nachfragen muss.“
Hörgeräte statt Rückzug
Anstatt sich zurückzuziehen, hat sich die zweifache Mama daher zeitnah Hörgeräte zugelegt. „Meine Lebensqualität hat sich enorm verbessert. Wichtig ist die richtige Einstellung – in den Geräten ist auch KI, die für richtiges Hören sorgt.“
„Das Ohr ist eines der wertvollsten Sinnesorgane – schützt es gut“, gibt Michaela allen mit auf den Weg.
