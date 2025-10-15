Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Gesichter

Servus Media baut Personal ab und startet neu

Unterhaltung
15.10.2025 15:45
Dietmar Otti, Global Head of Media bei Red Bull.
Dietmar Otti, Global Head of Media bei Red Bull.(Bild: Servus Media)

Paukenschlag bei Red Bull Media House: Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung entsteht die Dachmarke Servus Media und man trennt sich von 40 bis 60 Mitarbeitern. Die „Krone“ kennt die Details.

0 Kommentare

Unter der neuen Dachmarke Servus Media werden alle Medienmarken des Unternehmens Red Bull gebündelt. Mit der strategischen Neuausrichtung reagiere man auf den dynamischen Wandel und die aktuellen Herausforderungen im Medienmarkt. Mit dem Ziel, Servus Media „als noch relevanteres, digitaleres und effizienteres Medienunternehmen“ im Markt zu positionieren.

Lesen Sie auch:
Caroline Pospischil und Philipp McAllister moderieren ab Oktober das neue ...
Herbst-Offensive
ServusTV wartet mit einem bunten Programm auf
17.09.2025
„Fahndung Spezial“
ServusTV beleuchtet „Mörder-Popstar“ Unterweger
29.01.2025
2026 und 2028
ServusTV und ORF: So teilen sie sich WM und EM
04.09.2025

Dabei kommt es jedoch auch zum Personalabbau: 40 bis 60 Mitarbeiter von derzeit rund 600 müssen gehen. Es werde an individuellen Lösungen gearbeitet. Die Führungsebene von Servus Media setzt sich so zusammen: Die Gesamtverantwortung liegt bei Dietmar Otti, Global Head of Media, der sämtliche Aktivitäten von Servus Media leitet. Ihm berichten künftig die drei Bereichsleiter Matthias Brügelmann (Editorial), Marlene Beran (Operations) und Stefan Ebner (Sales & Marketing). Der Sender ServusTV bleibt bestehen und wird Teil von Servus Media: „Servus Media ist ein klares Bekenntnis zum Medienstandort Österreich, u.a. mit einem wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt, neuester Technologie sowie 100-prozentiger Wertschöpfung in Österreich“, so eine erste Reaktion des Unternehmens.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.022 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
213.257 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.339 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf