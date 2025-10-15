Servus Media baut Personal ab und startet neu

Paukenschlag bei Red Bull Media House: Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung entsteht die Dachmarke Servus Media und man trennt sich von 40 bis 60 Mitarbeitern. Die „Krone“ kennt die Details.
Unter der neuen Dachmarke Servus Media werden alle Medienmarken des Unternehmens Red Bull gebündelt. Mit der strategischen Neuausrichtung reagiere man auf den dynamischen Wandel und die aktuellen Herausforderungen im Medienmarkt. Mit dem Ziel, Servus Media „als noch relevanteres, digitaleres und effizienteres Medienunternehmen“ im Markt zu positionieren.
Dabei kommt es jedoch auch zum Personalabbau: 40 bis 60 Mitarbeiter von derzeit rund 600 müssen gehen. Es werde an individuellen Lösungen gearbeitet. Die Führungsebene von Servus Media setzt sich so zusammen: Die Gesamtverantwortung liegt bei Dietmar Otti, Global Head of Media, der sämtliche Aktivitäten von Servus Media leitet. Ihm berichten künftig die drei Bereichsleiter Matthias Brügelmann (Editorial), Marlene Beran (Operations) und Stefan Ebner (Sales & Marketing). Der Sender ServusTV bleibt bestehen und wird Teil von Servus Media: „Servus Media ist ein klares Bekenntnis zum Medienstandort Österreich, u.a. mit einem wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt, neuester Technologie sowie 100-prozentiger Wertschöpfung in Österreich“, so eine erste Reaktion des Unternehmens.
