Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Du musst was essen“

Fans in Sorge um extrem dünne La Toya Jackson

Society International
02.12.2025 17:00
Geht es La Toya Jackson gut? Das fragen sich nach diesen Bildern viele Fans der 69-Jährigen.
Geht es La Toya Jackson gut? Das fragen sich nach diesen Bildern viele Fans der 69-Jährigen.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/latoyajackson)

Was ist bloß mit La Toya Jackson los? Das fragen sich die Fans, nachdem die Schwester des „King of Pop“ Michael Jackson einen kurzen Clip auf Instagram postete, in dem sie so dünn wie nie zuvor ist!

0 Kommentare

Anfang der Woche veröffentlichte La Toya Jackson einen Zusammenschnitt aus mehreren Bildern von sich auf Instagram. Für die Fotos schlüpfte die 69-Jährige in einen roten Pulli und eine schwarze Hose sowie in goldene Accessoires.

Zu dem Posting schrieb La Toya: „Fröhlichen Montag, ihr Lieben! Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Bleibt sicher, gesund und viel Liebe an euch alle!“

Sehen Sie hier das Posting von La Toya Jackson, das bei den Fans für so viel Aufregung gesorgt hat:

„Kann ich dich zum Essen ausführen?“
Doch nicht der festliche Look oder die lieben Worte sorgten bei den Fans für jede Menge Getuschel, sondern die extrem dünne Silhouette von La Toya. Die Schwester des 2009 verstorbenen Michael Jackson wirkt nämlich wahnsinnig zerbrechlich, vor allem auf der Aufnahme, auf der sie von der Seite zu sehen ist. 

„Kann ich dich zum Essen ausführen, du musst etwas essen“, schrieb ein Fan sogleich besorgt. „Uns zu sagen, dass wir gesund bleiben sollen, und dann so auszuschauen, ist verrückt“, fügte ein anderer Fan hinzu, während noch einer kommentierte: „Sie war immer schon sehr zierlich, aber ich fange an, mir um sie Sorgen zu machen. Ich hoffe, ihr geht es gut.“

Fans ärgern sich über gehässige Kommentare
Viele Fans sprangen der 69-Jährigen allerdings auch zur Seite. „Die Witze, die einige von euch machen, sind wirklich unnötig und sehr unhöflich. Ihr alle habt nicht diese Energie. Werdet erwachsen“, ärgerte sich einer. „ Seid bitte nicht alle so unhöflich. Ich glaube, La Toya hat einige gesundheitliche Probleme“, bat ein anderer.

Lesen Sie auch:
Paris Jackson sorgt mit ihrer neuesten Enthüllung für Entsetzen: Ein Loch in ihrer Nase erinnert ...
„Nehmt keine Drogen!“
Schock-Enthüllung: Paris Jackson hat Loch in Nase
11.11.2025

Schon im letzten Monat teilte Jackson ihren Fans mit, dass sie „wieder beim Arzt“ sei und dass sie hoffe, „dass bei mir alles okay“ sei. Und beruhigte gleichzeitig, dass „alle meine Ergebnisse gut“ seien.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
244.964 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.496 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.326 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
690 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
„Du musst was essen“
Fans in Sorge um extrem dünne La Toya Jackson
Drama um Dave Coulier
Erneuter Krebs-Schock für „Full House“-Star!
„Wurde immer stiller“
Ehefrau Karina drängte Gottschalk zum Arztbesuch
„Schändlicher Rufmord“
P. Diddy erhebt schwere Vorwürfe gegen Netflix!
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf