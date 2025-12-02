Fans in Sorge um extrem dünne La Toya Jackson

Was ist bloß mit La Toya Jackson los? Das fragen sich die Fans, nachdem die Schwester des „King of Pop“ Michael Jackson einen kurzen Clip auf Instagram postete, in dem sie so dünn wie nie zuvor ist!
Anfang der Woche veröffentlichte La Toya Jackson einen Zusammenschnitt aus mehreren Bildern von sich auf Instagram. Für die Fotos schlüpfte die 69-Jährige in einen roten Pulli und eine schwarze Hose sowie in goldene Accessoires.
Zu dem Posting schrieb La Toya: „Fröhlichen Montag, ihr Lieben! Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Bleibt sicher, gesund und viel Liebe an euch alle!“
Sehen Sie hier das Posting von La Toya Jackson, das bei den Fans für so viel Aufregung gesorgt hat:
„Kann ich dich zum Essen ausführen?“
Doch nicht der festliche Look oder die lieben Worte sorgten bei den Fans für jede Menge Getuschel, sondern die extrem dünne Silhouette von La Toya. Die Schwester des 2009 verstorbenen Michael Jackson wirkt nämlich wahnsinnig zerbrechlich, vor allem auf der Aufnahme, auf der sie von der Seite zu sehen ist.
„Kann ich dich zum Essen ausführen, du musst etwas essen“, schrieb ein Fan sogleich besorgt. „Uns zu sagen, dass wir gesund bleiben sollen, und dann so auszuschauen, ist verrückt“, fügte ein anderer Fan hinzu, während noch einer kommentierte: „Sie war immer schon sehr zierlich, aber ich fange an, mir um sie Sorgen zu machen. Ich hoffe, ihr geht es gut.“
Fans ärgern sich über gehässige Kommentare
Viele Fans sprangen der 69-Jährigen allerdings auch zur Seite. „Die Witze, die einige von euch machen, sind wirklich unnötig und sehr unhöflich. Ihr alle habt nicht diese Energie. Werdet erwachsen“, ärgerte sich einer. „ Seid bitte nicht alle so unhöflich. Ich glaube, La Toya hat einige gesundheitliche Probleme“, bat ein anderer.
Schon im letzten Monat teilte Jackson ihren Fans mit, dass sie „wieder beim Arzt“ sei und dass sie hoffe, „dass bei mir alles okay“ sei. Und beruhigte gleichzeitig, dass „alle meine Ergebnisse gut“ seien.
