20.000 Schuss Bundeswehr-Munition gestohlen

Ermittler gehen von gezieltem Einbruchsdiebstahl aus

Dem Transportunternehmen wird eine grobe Verletzung der Sicherheitsauflagen, die für Munitionstransporte gelten, vorgeworfen. Dem Vernehmen nach war der nächtliche Stopp überhaupt nicht vorgesehen. Der Fahrer soll sich einfach in ein Hotel schlafen gelegt haben, während der Lkw ungesichert auf einem Parkplatz stand. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Transport beobachtet wurde und es sich nicht um einen zufälligen Einbruchsdiebstahl handelt.