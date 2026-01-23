Alle staunen über Ledecka: „Hat nur Sport im Kopf“

Ester Ledecka ist ein Genie auf Brett und Ski. Sie bestreitet heute auf der Simonhöhe in Kärnten ihr erstes Snowboard-Rennen der Saison. Bei Olympia lässt die Tschechin die Ski-Abfahrt aus. Eine der größten Konkurrentinnen: ÖSV-Ass Sabine Payer! Sie greift auf ihrem Hausberg nach dem vierten Sieg im fünften Rennen.
„Das muss ein Fehler sein“, schnaufte Ester Ledecka bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea in die Kamera, nachdem sie im Alpinen Super-G zu Gold gerast war – und Österreichs Anna Veith Platz eins entrissen hatte. Der Grund für ihre völlige Skepsis: Die damals 22-Jährige war eigentlich die erklärte Top-Favoritin bei den Alpinen Snowboardern, holte da eine Woche später auch erwartungsgemäß im Parallel-Riesentorlauf Gold. Dass sie auf Skiern siegfähig ist, wusste sie zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.