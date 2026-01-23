Vorteilswelt
Zu Gast in Österreich

Alle staunen über Ledecka: „Hat nur Sport im Kopf“

Kärnten
23.01.2026 06:30
Ester Ledecka fuhr zuletz in Tarvis im Super-G auf Rang drei.
Ester Ledecka fuhr zuletz in Tarvis im Super-G auf Rang drei.(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Ester Ledecka ist ein Genie auf Brett und Ski. Sie bestreitet heute auf der Simonhöhe in Kärnten ihr erstes Snowboard-Rennen der Saison. Bei Olympia lässt die Tschechin die Ski-Abfahrt aus. Eine der größten Konkurrentinnen: ÖSV-Ass Sabine Payer! Sie greift auf ihrem Hausberg nach dem vierten Sieg im fünften Rennen.

„Das muss ein Fehler sein“, schnaufte Ester Ledecka bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea in die Kamera, nachdem sie im Alpinen Super-G zu Gold gerast war – und Österreichs Anna Veith Platz eins entrissen hatte. Der Grund für ihre völlige Skepsis: Die damals 22-Jährige war eigentlich die erklärte Top-Favoritin bei den Alpinen Snowboardern, holte da eine Woche später auch erwartungsgemäß im Parallel-Riesentorlauf Gold. Dass sie auf Skiern siegfähig ist, wusste sie zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht.

