Alle staunen über Ledecka: „Hat nur Sport im Kopf“

„Das muss ein Fehler sein“, schnaufte Ester Ledecka bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea in die Kamera, nachdem sie im Alpinen Super-G zu Gold gerast war – und Österreichs Anna Veith Platz eins entrissen hatte. Der Grund für ihre völlige Skepsis: Die damals 22-Jährige war eigentlich die erklärte Top-Favoritin bei den Alpinen Snowboardern, holte da eine Woche später auch erwartungsgemäß im Parallel-Riesentorlauf Gold. Dass sie auf Skiern siegfähig ist, wusste sie zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht.