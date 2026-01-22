Frankreich verbietet Fischerei vorübergehend

Abschreckung durch laute Geräusche

Die Regierung und die Fischerinnen sowie Fischer sehen das Verbot auch nicht als Langzeitlösung, zumal der Staat die Einnahmeverluste in der Zeit nur zu 80 Prozent entschädigt. Daher wird zusätzlich auf Technik an Bord der Schiffe gesetzt, etwa laute Geräusche, um die Delfine abzuschrecken. Die Tiere könnten sich jedoch an die Geräusche gewöhnen oder auch aus den Gebieten vertrieben werden, sagte der Bioakustiker Olivier Adam von der Pariser Sorbonne-Universität. Getestet wird derzeit eine Banke, die nur dann auslöst und ein Signal aussendet, wenn ein Delfin tatsächlich in der Nähe ist.