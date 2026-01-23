Ski: TV-Verträge mit ORF und ServusTV verlängert

„Muss es nicht erzwingen“

Zum ersten Mal Kitz-Luft in einer Hahnenkamm-Woche schnupperten Conny Hütter und Nina Ortlieb. Die ja normalerweise parallel zu Kitz eigene Speed-Rennen bestreiten. Diesmal nutzten sie einen „freien“ Tag für einen Abstecher nach Kitz. „Sehr eindrucksvoll und spektakulär“, nickte Hütter, während sie beobachtete, wie sich Vincent Kriechmayr & Co. aus dem Starthaus katapultierten. „Würde das auch euch Mädels reizen?“, wollte die „Krone“ wissen. „So wie die Streif für die Herren hergerichtet ist, muss ich sie nicht unbedingt runterfahren“, meinte die Steirerin. „Mit gewissen Anpassungen wäre es sicher möglich. Aber muss man es erzwingen? Wir haben unsere eigenen Klassiker.“