Geschützte Waldohreule

Ein Friedhof als Hotspot für Vogel-Beobachtung

Burgenland
23.01.2026 06:00
Täglich sind etliche Fotografen am Apetloner Friedhof.
Täglich sind etliche Fotografen am Apetloner Friedhof.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Die geschützten Waldohreulen fühlen sich am Gottesacker in Apetlon im Seewinkel pudelwohl. Ihretwegen sind täglich Fotografen und Ornithologen vor Ort.

Zwischen 25 und 30 Tiere sind es jedes Jahr, die am Friedhof in Apetlon überwintern. Zu finden sind sie tagsüber auf ihren Schlafbäumen. Aber leicht zu finden sind sie sicher nicht! Denn die Waldohreule ist ein Meister der Tarnung. Ihr Gefieder ist ähnlich marmoriert wie ein Baumstamm. Außerdem sitzen sie mucksmäuschenstill.

Manch ein Fotograf wollte schon aufgeben, weil er auf den Bäumen entlang des Friedhofsweges eben keine Eule gesichtet hat. Doch hat man einmal den Dreh raus, ist es gar nicht so schwierig! Genau schauen ist aber auf jeden Fall angesagt. Also einfach unter jedem Baum stehen bleiben, Kopf in den Nacken und schauen, schauen, schauen.

Fotografen kommen aus Nah und Fern, um die Tiere zu finden und abzulichten.
Fotografen kommen aus Nah und Fern, um die Tiere zu finden und abzulichten.(Bild: Charlotte Titz)

„Gewölle“ weist die Spur
Hinweise, auf welchen Bäumen sich Eulen verstecken, findet man übrigens auf dem Boden. Unter den Schlafbäumen liegt nämlich das sogenannte Gewölle. Das sind die Überbleibsel der Beutetiere, die Herr und Frau Waldohreule im Ganzen schlucken. Knochen und Fell werden wieder hochgewürgt und ausgespuckt. Um satt zu werden, brauchen sie zwischen einem und drei kleinen Nagetieren oder Vögel pro Tag.

Die „Ohren“, die dem Tier seinen Namen geben, sind herzig anzuschauen, aber lediglich Federbüschel, die zur Tarnung dienen. Ihre echten Ohren sitzen unter dem Gefieder des Gesichtsschleiers. In der freien Wildbahn werden die Tiere zwischen fünf und elf Jahre alt. Ihre natürlichen Feinde sind Greifvögel wie Uhu, Bussard, Adler, Habicht oder Wanderfalke.

(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

Nationalpark bietet Führungen zu Eulen an 
Wer mehr über die interessanten Tiere wissen möchte: Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel bietet noch bis Ende Februar Führungen zu den Waldohreulen am Apetloner Friedhof an.

Die nächste Exkursion gibt’s am 7. Februar. Anmeldungen unter nationalparkneusiedlersee.at

