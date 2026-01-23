Ein Friedhof als Hotspot für Vogel-Beobachtung

Manch ein Fotograf wollte schon aufgeben, weil er auf den Bäumen entlang des Friedhofsweges eben keine Eule gesichtet hat. Doch hat man einmal den Dreh raus, ist es gar nicht so schwierig! Genau schauen ist aber auf jeden Fall angesagt. Also einfach unter jedem Baum stehen bleiben, Kopf in den Nacken und schauen, schauen, schauen.