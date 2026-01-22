Unglück in Spanien: Lokführer „emotional belastet“

Der Betrieb in Katalonien war vom spanischen Schienennetzbetreiber Adif am Mittwoch vorläufig ausgesetzt worden, um die durch das Unwetter beschädigte Infrastruktur zu prüfen. Am Donnerstag um 6 Uhr sollte er wieder aufgenommen werden. Doch dazu kam es nicht, die Lokführerinnen und Lokführer der Region forderten Sicherheitsgarantien. Sie seien verunsichert, räumte der spanische Verkehrsminister Óscar Puente ein. Die Gewerkschaft kündigte bereits einen dreitägigen Streik an. Die tödlichen Unfälle hätten „eine starke emotionale Belastung“ beim Personal ausgelöst. Der Aufstand soll von 9. bis 11. Februar stattfinden.