Streik angekündigt
Unglück in Spanien: Lokführer „emotional belastet“
Vier Tage nach dem schweren Zugunglück in Spanien wird niemand mehr vermisst. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 45, am späten Donnerstagabend waren fast alle (43) von ihnen identifiziert. Die Ursache ist weiter unklar. Vermutet wird ein Gleisschaden oder ein Fehler an einem der Züge.
Der Betrieb in Katalonien war vom spanischen Schienennetzbetreiber Adif am Mittwoch vorläufig ausgesetzt worden, um die durch das Unwetter beschädigte Infrastruktur zu prüfen. Am Donnerstag um 6 Uhr sollte er wieder aufgenommen werden. Doch dazu kam es nicht, die Lokführerinnen und Lokführer der Region forderten Sicherheitsgarantien. Sie seien verunsichert, räumte der spanische Verkehrsminister Óscar Puente ein. Die Gewerkschaft kündigte bereits einen dreitägigen Streik an. Die tödlichen Unfälle hätten „eine starke emotionale Belastung“ beim Personal ausgelöst. Der Aufstand soll von 9. bis 11. Februar stattfinden.
In Spanien haben Streiks im öffentlichen Verkehr allerdings geringe Konsequenzen für die Passagierinnen und Passagiere, da sogenannte „Mindestdienste“ vorgeschrieben sind.
Verletzte nicht in Lebensgefahr
Wie berichtet, kamen bei dem Zusammenstoß von zwei Hochgeschwindigkeitszügen am Sonntag 45 Menschen ums Leben. 123 weitere Personen wurden verletzt. 31 von ihnen liegen noch im Krankenhaus, sechs von ihnen würden auf der Intensivstation behandelt, teilte der andalusische Notdienst auf der Plattform X mit. Demnach würde aber niemand in Lebensgefahr schweben.
Die Identifizierung der Opfer gestaltete sich schwierig. Die Behörden hatten Familien deshalb unter anderem um DNA-Proben gebeten, um das Verfahren zu beschleunigen. Am Donnerstag wurden die ersten Todesopfer zu Grabe getragen. Für den 31. Jänner ist ein Staatsbegräbnis unter dem Vorsitz von König Felipe VI. in der andalusischen Stadt Huelva geplant. Die meisten Toten kommen aus der gleichnamigen Provinz.
Auffällige Beschädigungen festgestellt
Bei der Untersuchung von Zügen, die die Unfallstelle zuvor passiert hatten, wurden auffällige Beschädigungen festgestellt. Laut dem Verkehrsminister ist allerdings noch unklar, ob dieser Aspekt mit dem Unfall in Zusammenhang steht. Der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska schloss Sabotage aus.
Nur zwei Tage nach dem verheerenden Zugunglück ereignete sich ein weiteres. Am Dienstagabend wurde ein Nahverkehrszug von einer Stützmauer getroffen, die während eines Sturms auf die Gleise gestürzt war. Ein 28-jähriger Lokführer, der noch in der Ausbildung war, kam dabei ums Leben. Dutzende Fahrgäste wurden verletzt, fünf davon schwer. Am heutigen Donnerstag fuhr dann eine Einwagen-S-Bahn in der Region Murcia gegen einen Kran. Die Bilanz: sechs Leichtverletzte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.