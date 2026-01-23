Verstärkung! Grazer Giants holen Liga-MVP zurück

Die Graz Giants können für die Saison 2026 den Leistungsträger weiter an sich binden: Eddie Morales III wird auch in der kommenden Spielzeit wieder das Trikot der Giants tragen. Der Import-Spieler, der in der vergangenen Saison mit herausragenden Leistungen überzeugte, setzt damit ein starkes Zeichen für Kontinuität und Ambition im Grazer Football.
Ausschlaggebend für seine Rückkehr waren für Morales gleich mehrere Faktoren. „Es war eine Kombination aus Team, Organisation und der Stadt Graz“, erklärt er. „Ich habe es geliebt, letzte Saison für die Giants zu spielen. Auch wenn wir unser großes Ziel – den Gewinn der Austrian Bowl – nicht erreicht haben, war es eine erfolgreiche Saison mit vielen besonderen Momenten. Graz fühlt sich für mich wie eine zweite Heimat an.“
Der intensive Teamgeist, harte Arbeit und der gemeinsame Traum von der Austrian Bowl prägten das Jahr. Genau daran möchte er 2026 anknüpfen: „Das Ziel bleibt dasselbe. Jeden einzelnen Tag unser Bestes zu geben, um am Ende die Austrian Bowl zu gewinnen. Das erfordert Disziplin, harte Arbeit und Konstanz – aber ich bin überzeugt, dass dieses Team alles dafür mitbringt.“
Head Coach Stefan Pokorny zeigt sich äußerst zufrieden mit der Wiederverpflichtung: „Ich denke, dass die Wiederverpflichtung von Eddie nach seiner MVP-Saison ein starkes Zeichen für die tolle Arbeit der Graz Giants ist. Eddie hatte nicht nur am Feld, sondern auch abseits einen großen Impact auf die Mannschaft. Er kann in allen drei Phasen des Spiels einen Unterschied machen und pusht gleichzeitig die Spieler rund um sich, besser zu werden.“
