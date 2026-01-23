Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Footballer zeigen auf

Verstärkung! Grazer Giants holen Liga-MVP zurück

Steiermark
23.01.2026 07:00
Die Graz Giants setzten ein Ausrufezeichen.
Die Graz Giants setzten ein Ausrufezeichen.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Graz Giants können für die Saison 2026 den Leistungsträger weiter an sich binden: Eddie Morales III wird auch in der kommenden Spielzeit wieder das Trikot der Giants tragen. Der Import-Spieler, der in der vergangenen Saison mit herausragenden Leistungen überzeugte, setzt damit ein starkes Zeichen für Kontinuität und Ambition im Grazer Football.

0 Kommentare

Ausschlaggebend für seine Rückkehr waren für Morales gleich mehrere Faktoren. „Es war eine Kombination aus Team, Organisation und der Stadt Graz“, erklärt er. „Ich habe es geliebt, letzte Saison für die Giants zu spielen. Auch wenn wir unser großes Ziel – den Gewinn der Austrian Bowl – nicht erreicht haben, war es eine erfolgreiche Saison mit vielen besonderen Momenten. Graz fühlt sich für mich wie eine zweite Heimat an.“

Der intensive Teamgeist, harte Arbeit und der gemeinsame Traum von der Austrian Bowl prägten das Jahr. Genau daran möchte er 2026 anknüpfen: „Das Ziel bleibt dasselbe. Jeden einzelnen Tag unser Bestes zu geben, um am Ende die Austrian Bowl zu gewinnen. Das erfordert Disziplin, harte Arbeit und Konstanz – aber ich bin überzeugt, dass dieses Team alles dafür mitbringt.“

Eddie Morales bleibt ein „Gigant“.
Eddie Morales bleibt ein „Gigant“.(Bild: Kunzfeld & Kunzfeld)

Head Coach Stefan Pokorny zeigt sich äußerst zufrieden mit der Wiederverpflichtung: „Ich denke, dass die Wiederverpflichtung von Eddie nach seiner MVP-Saison ein starkes Zeichen für die tolle Arbeit der Graz Giants ist. Eddie hatte nicht nur am Feld, sondern auch abseits einen großen Impact auf die Mannschaft. Er kann in allen drei Phasen des Spiels einen Unterschied machen und pusht gleichzeitig die Spieler rund um sich, besser zu werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
140.353 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
124.287 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
112.111 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf