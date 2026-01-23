Julia Scheib? Wunderschön, das sagen zu dürfen!

„Krone“-Kolumnistin stimmt in die Lobeshymnen auf Julia Scheib mit ein. Die ehemalige Skirennläuferin freut eine Sache ganz besonders. Neben der möglichen Entscheidung im Riesentorlauf-Weltcup blickt sie aber auch dem heißen Kampf um die Olympia-Tickets mit Spannung entgegen.
Die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf-Weltcup ist für Julia Scheib am Samstag in Spindlermühle zum Greifen nahe. 139 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte Camille Rast sind ein wirklich komfortables Polster. Gewinnt die Steirerin und landet die Schweizerin nicht auf dem Podest, ist die Sache erledigt. So oder so: Julia wird sich die Kugel nicht mehr nehmen lassen. Sie selbst schaut wirklich nur von Rennen zu Rennen, auch wenn das eine Floskel ist. Aber: Einen Disziplinen- Weltcup erzittert man sich nicht, den verdient man sich. Mit so wenigen Fehlern wie möglich. Sie ist sensationell unterwegs, das Maß der Dinge. Es ist wunderschön, dass man so etwas wieder über eine österreichische Fahrerin sagen darf.
