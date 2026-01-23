Mit Behinderten-Schild eines Verstorbenen geparkt

Nach einigem Hin und Her ein Geständnis

So kam es zur Anzeige, wie ein als Zeuge geladener Mitarbeiter des Innsbrucker Stadtmagistrats bestätigte – und nun zum Prozess. Für den Vorbestraften, der nach einigem Zögern die Tat gestand, setzte es 2880 Euro Geldstrafe. Er hat nun drei Tage Bedenkzeit, weil er nicht von einem Anwalt vertreten war. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig