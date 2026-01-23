Der rote Kapitän ist beim GAK wieder mit an Bord!

Der GAK absolviert in dieser Woche sein zweites Trainingslager in der Vorbereitung, ist noch bis Freitag in Catez. Sportchef Tino Wawra ist aktuell ja eifrig auf der Suche nach einem Ersatz für Sadik Fofana im Mittelfeld. Die Rückkehr eines anderen Spielers steht hingegen bereits fest: Kapitän Marco Perchtold ist wieder da!