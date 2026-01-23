270 Meter? Irrer Weltrekord lässt Kraft träumen

Der Skiflug-Weltrekord von 254,5 Metern ist im Allgäu nicht in Gefahr. „Ich hoffe, wir sehen viele Flüge über 240 Meter. Die 250 sind hier aber nicht zu knacken“, stellte Stefan Kraft klar. Und Österreichs bester Flieger weiß ganz genau, wovon er spricht. Der 32-jährige Salzburger hat auf der alten und der neuen Heini-Klopfer-Schanze jeweils zwei Weltcups gewonnen.