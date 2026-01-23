Die Bundesbahnen erfreuen sich regem Zulauf

Nur geringe Erhöhungen bei den Ticketpreisen

Im Hinblick auf die andauernde Teuerung hierzulande erklärt der Chef der Österreichischen Bundesbahnen: „Es ist, glaube ich, gute Tradition, dass der Ticketpreis nicht ein Inflationstreiber ist.“ Die Preissteigung der Tickets würden über einen längeren Zeitraum betrachtet stets „unter den Inflationsraten“ liegen. Statt jährlicher Anpassungen werden die Preise nur alle paar Jahre erhöht – dabei erfolgen die Anpassungen dann aber gebündelt.