Bach im Zillertal gefährlichste Tierfalle Tirols

Eigentlich haben die örtlichen Florianijünger schon Routine, wenn es darum geht, Tiere aus dem Öxlbach zu holen. Zuletzt hat es vor rund einem Monat einen solchen – erfolgreichen – Einsatz gegeben: Im Dezember ist ein Stubentiger in das verbaute Gewässer gestürzt, das den Ort quasi teilt.