„Solche Entscheidungen zu treffen, ist nie lustig“

Die Qual der Wahl. Die hat Cheftrainer Marko Pfeifer hinsichtlich der Olympia-Nominierung einzig im Super-G. „Da“, bestätigt der Kärntner, „sind wir eine sehr kompakte Mannschaft.“ Schon vier Athleten standen in dieser Saison auf dem Podest. Womit ausgerechnet Lukas Feurstein, im Vorjahr beim Weltcupfinale in Sun Valley Österreichs einziger Saisonsieger, in Bormio die Zuschauerrolle droht.
Letzte Chance, sich in das Rampenlicht zu fahren? Heute auf der Streif.
Vincent Kriechmayr: Sieger in Beaver Creek, Zweiter in Copper. Ein Fixstarter. Der heute seinen zweiten Super-G-Sieg in Kitz nach 2021 jagt: „Ich habe aktuell viel Freude am Skifahren, genieße es sehr – vielleicht mehr als die letzten Jahre“. Kitzbühel löst beim 34-Jährigen nach wie vor Nervenkitzel aus: „Dafür mache ich das ganze aber auch – ich bin gerne nervös am Start, dieser Kitzel macht es für mich aus.“ Ob er heute seinen letzten Super-G auf der Streif bestreiten, seine Karriere im Sommer beenden wird? „Das werden wir sehen“, zwinkerte „Vinc“.
Raphael Haaser: Vier Mal Top zehn, je Dritter in Copper und Beaver Creek – auch der Vize-Weltmeister ist ein Fixstarter im Olympia-Super-G. Auch, weil ihm die „Stelvio“ in Bormio liegt, er hier seine ersten beiden von mittlerweile sieben Podests einfuhr. Ein Weltcupsieg fehlt ihm noch, im Vorjahr war er in Kitzbühel Zweiter. Sein viraler Infekt der letzten Tage ist ausgeheilt.
Marco Schwarz: Feierte vor Jahreswechsel in Livigno seinen Premierensieg in einem Speed-Rennen - und ist damit ein Fixstarter in Bormio. Heute bestreitet der Kärntner sein erstes Rennen auf der Streif. Auch ihn plagte zuletzt ein grippaler Infekt, der ist Geschichte: „Die Energie ist wieder da.“
Drei Fixstarter also. Die besten Karten für Startplatz vier hat Stefan Babinsky, zuletzt Zweiter in Wengen – sein erstes Weltcup-Podest. „Es hat bewiesen, dass sich die harte Arbeit auszahlt, das war ein lässiges Gefühl.“ Und seine Fahrkarte für Bormio. In der Abfahrt ist er gesetzt, im Super-G (wohl) auch.
„Wir werden ein starkes Team stellen“
Außer, Feurstein (6. in Copper) oder Daniel Hemetsberger (7. in Gröden) gelingt heute der ganz große Wurf. „Ich glaube“, winkt „Hemi“ ab, „das Super-G-Team stellt sich von alleine auf, dafür bräuchte ich einen Sieg.“ In der Abfahrt wird er aber dabei sein. Was Cheftrainer Marko Pfeifer und Alpindirektor Christian Mitter am Montag verkünden werden, nach Kitzbühel muss das elfköpfige Bormio-Aufgebot stehen. „Solche Entscheidungen zu treffen, ist nie lustig“, meint Pfeifer. „Aber wir werden ein starkes Team stellen.“ Speziell im Super-G ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.