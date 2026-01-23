„Solche Entscheidungen zu treffen, ist nie lustig“

Vincent Kriechmayr: Sieger in Beaver Creek, Zweiter in Copper. Ein Fixstarter. Der heute seinen zweiten Super-G-Sieg in Kitz nach 2021 jagt: „Ich habe aktuell viel Freude am Skifahren, genieße es sehr – vielleicht mehr als die letzten Jahre“. Kitzbühel löst beim 34-Jährigen nach wie vor Nervenkitzel aus: „Dafür mache ich das ganze aber auch – ich bin gerne nervös am Start, dieser Kitzel macht es für mich aus.“ Ob er heute seinen letzten Super-G auf der Streif bestreiten, seine Karriere im Sommer beenden wird? „Das werden wir sehen“, zwinkerte „Vinc“.