Auftakt in Kitzbühel

Ski-Legende: Das sind die zwei großen Favoriten!

Ski Alpin
23.01.2026 06:41
Giovanni Franzoni zählt bereits heute zu den ganz großen Favoriten auf den Sieg.
Giovanni Franzoni zählt bereits heute zu den ganz großen Favoriten auf den Sieg.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Spektakel mit zwei großen Favoriten: Österreichs Ski-Legende Stephan Eberharter hat beim heutigen Super-G in Kitzbühel (11.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) vor allem den Schweizer Marco Odermatt und den Italiener Giovanni Franzoni auf der Rechnung.

0 Kommentare

5 Sterne
Marco Odermatt
Vorjahressieger, der beste Skifahrer der Gegenwart – damit ist alles gesagt.

Giovanni Franzoni
Ein junger, dynamischer, aufstrebender Fahrer, genial in Form. Er fährt drauf los wie ein Wahnsinniger – hoffentlich geht das lange gut!

Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: Sepp Pail)

4 Sterne
Vincent Kriechmayr
Unsere Nummer eins im Speed-Bereich, der Fels in der Brandung. Er ist gut in Form, gerade im Super-G jederzeit für einen Sieg gut. 


Raphael Haaser
Er liebt die technischen Super-Gs, wie Kitzbühel eben einer ist. Im Vorjahr hier auf dem Podest – möglich, dass es heute mit dem ersten Weltcupsieg klappt.

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: Christof Birbaumer)

3 Sterne
Marco Schwarz
Technisch versiert – aber es wird sein erstes Rennen auf der Streif. Vielleicht fehlt da noch etwas an Erfahrung.

Franjo von Allmen
Er hat eine tolle Ausstrahlung, ein verschmitztes Lächeln wie ein Lausbua. Ihn sollte man immer auf der Rechnung haben.

Stefan Babinsky
Das Premierenpodest in Wengen wird ihm guttun, daran gilt es anzuknüpfen.

2 Sterne
Dominik Paris
Seine Streif-Erfahrung spricht für ihn, er ist in der Abfahrt noch gefährlicher. 

Alexis Monney, 
Stefan Rogentin
Runden das Top-Team der Schweizer ab und sind jederzeit für Top-Ergebnisse gut.

Stephan Eberharter nennt seine Favoriten.
Stephan Eberharter nennt seine Favoriten.(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

1 Stern
Nils Allegre, 
Jan Zabystran
Gefährliche Außenseiter.

Stephan Eberharter

