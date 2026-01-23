Pickerl für Schrott-Wagen: Familie in Lebensgefahr

Bei voller Fahrt verlor ein kurz zuvor gekauftes und in der Werkstatt frisch überprüftes Auto in Kärnten die komplette Hinterachse – vier Insassen, unter ihnen zwei Kinder, wurden Opfer eines dramatischen Unfalls. Wie der durchgerostete Wagen zu einem Pickerl kommen konnte, wurde zum Fall für das Landesgericht Klagenfurt.
Beim letzten Osterfest hat eine Familie den Schock ihres Lebens erlitten. „Wir hatten zwei Tage zuvor einen neuen Gebrauchten gekauft und waren mit diesem von der Fleischweihe nach Hause unterwegs“, schildert der 45-jährige Vater. „Mir war bei dem Wagen nichts aufgefallen, plötzlich macht es einen Rumser und das Auto hat sich komplett gedreht. Zum Glück kam uns gerade niemand entgegen und wir konnten noch vor einem Graben stehen bleiben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.