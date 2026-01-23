Pickerl für Schrott-Wagen: Familie in Lebensgefahr

Beim letzten Osterfest hat eine Familie den Schock ihres Lebens erlitten. „Wir hatten zwei Tage zuvor einen neuen Gebrauchten gekauft und waren mit diesem von der Fleischweihe nach Hause unterwegs“, schildert der 45-jährige Vater. „Mir war bei dem Wagen nichts aufgefallen, plötzlich macht es einen Rumser und das Auto hat sich komplett gedreht. Zum Glück kam uns gerade niemand entgegen und wir konnten noch vor einem Graben stehen bleiben.“