Salzburg kommt:

Hartes Sechs-Punkte-Spiel für die Graz99ers

Sport-Nachrichten
23.01.2026 07:00
Paul Huber will mit den 99ers den Ansturm seines Ex-Teams Salzburg abwehren.
Paul Huber will mit den 99ers den Ansturm seines Ex-Teams Salzburg abwehren.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Ultimativer Härtetest für die 99ers am Freitag (18.30) daheim in Graz gegen Salzburg. Ex-Bullen-Stürmer Paul Huber brennt auf die Ablöse des Serienmeisters.

0 Kommentare

„Ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel“! 99ers-Stürmer-Riese Paul Huber brennt bereits auf den Eishockey-Hit der beiden „Dampfwalzen“ am Freitag in Liebenau gegen seinen Ex-Klub Salzburg, in dem es um die Verteidigung des Champions League-Tickets geht. Der Erste und Zweite sind fix qualifiziert.

Meister Salzburg ist trotz des 2:4 am Mittwoch in Budapest heiß wie ein Vulkan, hat nach 14 Siegen in den letzten 16 Partien den Blinker draußen und will die 99ers von Platz zwei verdrängen: „Es ist extrem wichtig, die Bullen zu stoppen, aber das wird schwer“, sagt Huber, „die hatten zu Saisonbeginn großes Verletzungspech, aber jetzt sind viele Spieler zurück und es läuft. Allerdings sind auch wir auf einer tollen Siegesstrecke, haben 16 der letzten 19 Spiele gewonnen. Wir brauchen uns keineswegs zu verstecken!“

Im „Head-to-Head“ liegen die 99ers mit 2:1 Siegen (5:1, 5:2, 0:3) vorne, eine Niederlage mit zwei Tore Differenz wäre erlaubt, um bei Punktegleichheit vor den Bullen zu bleiben: „Aber daran denkt keiner – wir wollen gewinnen“, so der baumlange Scorer, der schon 25 Punkte am Konto hat.

Schon zweimal hat der 25-jährige 195-cm-Riese aus Graz gegen sein Ex-Team eingenetzt – und das tat gut, denn der Kontakt zu den Ex-Kumpels ist nie abgerissen: „Nicht nur mit dem Grazer Lukas Auer lauft der Schmäh, auch mit Mario Huber, Benjamin Nissner, Florian Baltram und den anderen. Aber jetzt sind wir Gegner, und klar will man gegen die alte Mannschaft immer sein bestes Spiel liefern.“

Mit Salzburg war Paul Huber dreimal Meister
Mit Salzburg war Paul Huber dreimal Meister(Bild: Andreas Tröster)

Mit den Bullen war er dreimal in Folge Champion, dennoch ist er überzeugt, dass der Serienmeister heuer aus den Angeln gehoben wird: „Ich bin überzeugt, dass es dieses Jahr einen anderen Meister geben wird. Am besten sind es wir!“

Diesmal gibt’s auch wieder den Gipfel der besten Goalies, David Kickert (94,03 % Fangquote) gegen Maxime Lagace (92,83): „Ich will nicht sagen, wer besser ist. Kicks ist im Nationalteam mein Goalie, Max bei den 99ers. Beide sind Mega-Torhüter. Ich bin gespannt, wer die Oberhand behält.“

