Hartes Sechs-Punkte-Spiel für die Graz99ers

Meister Salzburg ist trotz des 2:4 am Mittwoch in Budapest heiß wie ein Vulkan, hat nach 14 Siegen in den letzten 16 Partien den Blinker draußen und will die 99ers von Platz zwei verdrängen: „Es ist extrem wichtig, die Bullen zu stoppen, aber das wird schwer“, sagt Huber, „die hatten zu Saisonbeginn großes Verletzungspech, aber jetzt sind viele Spieler zurück und es läuft. Allerdings sind auch wir auf einer tollen Siegesstrecke, haben 16 der letzten 19 Spiele gewonnen. Wir brauchen uns keineswegs zu verstecken!“