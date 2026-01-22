Heftige Überschwemmungen in Teilen Griechenlands

Er rutschte während einer Kontrolle in einem kleinen Hafen auf der Halbinsel Peloponnes aus und fiel ins Meer. Dort wurde er von den hohen Wellen mitgerissen und ertrank. In Athen wurde eine Frau von den Wassermassen mitgerissen und tödlich verletzt. Dort verwandelten sich Straßen in reißende Bäche. Autos, Mülltonnen und Geröll wurden durch die Gegend geschleudert, wie auf Aufnahmen zu sehen ist.