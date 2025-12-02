Buben (13) hacken Kiosk-Besitzer den Daumen ab

Buben schlugen auf Mann ein

Die beiden waren bewaffnet in den Kiosk gestürmt und hätten „dem Opfer zunächst Pfefferspray ins Gesicht“ gesprüht, bevor sie mit einer Machete auf den 37-jährigen Betreiber einschlugen. Der syrische Ladenbesitzer hätte reflexartig die Hände gehoben, doch die Buben „hackten ihm den Daumen der linken Hand ab“, heißt es in einer gemeinsamen offiziellen Presseerklärung der Polizei Dortmund und der Staatsanwaltschaft Dortmund. Weitere Finger seien bei dem Angriff fast abgetrennt worden.