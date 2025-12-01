Frech! Taxikunde (21) rennt nach 754-€-Tour davon

Ist das ein Benehmen? Für rund 270 Kilometer ist ein 21-Jähriger am Wochenende entspannt im Taxi gesessen, um sich quer durch Bayern chauffieren zu lassen. Doch als der Taxifahrer um seine Bezahlung (754 Euro!) bat, haute der junge Mann plötzlich ab!
Der Mann stieg am Samstagabend in der Münchner Allianz-Arena in ein Taxi ein. Offensichtlich besuchte er zuvor das Fußballspiel des FC Bayern München gegen St. Pauli. Der junge Mann habe sich nach Weitramsdorf in Oberfranken (Landkreis Coburg) fahren lassen, teilte die Polizei mit. Als der Fahrer dafür 754 Euro wollte, sei der Mann plötzlich ausgestiegen und weggelaufen.
21-Jähriger stand unter Drogen
Die Polizei spürte den jungen Mann jedoch kurz darauf auf – und fand ihn bei seinen Eltern. Geld habe er keins gehabt, zudem sei er unter Drogeneinfluss gewesen, sagte ein Polizeisprecher.
Gegen den 21-Jährigen wird nun ermittelt. Ihn erwarten neben den zivilrechtlichen Forderungen des Taxiunternehmens zusätzlich eine Strafanzeige wegen Betrugs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.