Frech! Taxikunde (21) rennt nach 754-€-Tour davon

Der Mann stieg am Samstagabend in der Münchner Allianz-Arena in ein Taxi ein. Offensichtlich besuchte er zuvor das Fußballspiel des FC Bayern München gegen St. Pauli. Der junge Mann habe sich nach Weitramsdorf in Oberfranken (Landkreis Coburg) fahren lassen, teilte die Polizei mit. Als der Fahrer dafür 754 Euro wollte, sei der Mann plötzlich ausgestiegen und weggelaufen.