270 Kilometer im Auto

Frech! Taxikunde (21) rennt nach 754-€-Tour davon

Viral
01.12.2025 12:52

Ist das ein Benehmen? Für rund 270 Kilometer ist ein 21-Jähriger am Wochenende entspannt im Taxi gesessen, um sich quer durch Bayern chauffieren zu lassen. Doch als der Taxifahrer um seine Bezahlung (754 Euro!) bat, haute der junge Mann plötzlich ab! 

Der Mann stieg am Samstagabend in der Münchner Allianz-Arena in ein Taxi ein. Offensichtlich besuchte er zuvor das Fußballspiel des FC Bayern München gegen St. Pauli. Der junge Mann habe sich nach Weitramsdorf in Oberfranken (Landkreis Coburg) fahren lassen, teilte die Polizei mit. Als der Fahrer dafür 754 Euro wollte, sei der Mann plötzlich ausgestiegen und weggelaufen.

21-Jähriger stand unter Drogen
Die Polizei spürte den jungen Mann jedoch kurz darauf auf – und fand ihn bei seinen Eltern. Geld habe er keins gehabt, zudem sei er unter Drogeneinfluss gewesen, sagte ein Polizeisprecher. 

Gegen den 21-Jährigen wird nun ermittelt. Ihn erwarten neben den zivilrechtlichen Forderungen des Taxiunternehmens zusätzlich eine Strafanzeige wegen Betrugs.

Es war eine sehr lange Taxifahrt, die sich der junge Mann gönnte – ohne zahlen zu können. ...
Es war eine sehr lange Taxifahrt, die sich der junge Mann gönnte – ohne zahlen zu können. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
