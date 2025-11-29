Kriegsende nicht Hauptziel von US-Friedensplan

Monatelang sollen Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Russlands Staatsfondschef Kirill Dmitrijew an dem Plan gearbeitet haben. Ihre Idee: Den Russen wirtschaftlichen Aufwind geben, indem sie mit US-Unternehmen Geschäfte machen. Das hätte zwei Vorteile für die USA. Einerseits würden sie von den Gewinnen profitieren, andererseits könnten sie so aber auch die europäischen Konkurrenten ausstechen.