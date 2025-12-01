„Es ist klar, dass Russland keinen Frieden will“

Belgien habe „berechtigte Bedenken“ hinsichtlich der Risiken, aber alle anderen Mitgliedstaaten hätten sich bereit erklärt, diese Risiken zu teilen, so Kallas. Sie kündigte an, den EU-Gipfel im Dezember „nicht ohne ein Ergebnis zur Finanzierung der Ukraine zu verlassen“. Tanner erklärte, die Frage sei rechtlich „sehr herausfordernd“, die „Verhandlungen laufen ja noch“. Der Finanzierungsbedarf sei ein „unfassbarer“, das werde man beurteilen müssen. Man dürfe aber auch nicht die Augen verschließen, dass es viele Krisenherde gebe, „auf die muss man auch schauen“, das sei auch einzubeziehen neben der rechtlichen Frage. Auch Hartmann betonte erneut, dass hier „Rechtsfragen zu klären seien“. Alles, was möglich sei, müsse aber auch genutzt werden.