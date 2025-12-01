Farmer’s own brother filmed “hit and run”

"A bad neighbor is worse than a stomach ache," says a proverb from Lombardy. In a Mühlviertel community, there was probably a lot of rumbling in this respect. It happened like this: In August of the previous year, an old farmer was pulling construction site grids on a farm track to his son's farm. In the process, he damaged four concrete pillars near his neighbor's fence. Instead of stopping, the farmer continued his journey, but did not go unobserved.