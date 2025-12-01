Dispute over 150 euros
Farmer’s own brother filmed “hit and run”
An accident in the Mühlviertel region reads like a case for the "cheerful district court". The people involved are not likely to have a particularly cordial relationship with each other, which led to bizarre excesses and ultimately even occupied the court.
"A bad neighbor is worse than a stomach ache," says a proverb from Lombardy. In a Mühlviertel community, there was probably a lot of rumbling in this respect. It happened like this: In August of the previous year, an old farmer was pulling construction site grids on a farm track to his son's farm. In the process, he damaged four concrete pillars near his neighbor's fence. Instead of stopping, the farmer continued his journey, but did not go unobserved.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.