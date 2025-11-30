Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ligue 1

Baidoos Lens nach 2:1 in Angers neuer Leader!

Fußball International
30.11.2025 19:31
Samson Baidoo
Samson Baidoo(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)

Der RC Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo ist neuer Tabellenführer in der französischen Fußball-Meisterschaft

0 Kommentare

Lens gewann am Sonntag in Angers mit 2:1 und zog damit an Titelverteidiger Paris St. Germain und Olympique Marseille vorbei, die beide am Samstag gepatzt hatten.

Baidoo spielte in der Innenverteidigung durch
PSG hatte in Monaco 0:1 verloren, Marseille war gegen Toulouse daheim nur zu einem 2:2 gekommen. In der Tabelle hat Lens mit 31 Zählern einen Punkt Vorsprung auf Paris und zwei auf Marseille.

Baidoo spielte am Sonntag in Angers in der Innenverteidigung der Nordfranzosen, die den vierten Liga-Sieg in Serie feierten, durch.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
244.608 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
121.159 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
115.861 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Fußball International
Ligue 1
Baidoos Lens nach 2:1 in Angers neuer Leader!
Deutsche Bundesliga
Last-Minute-Tor rettet Frankfurt gegen Wolfsburg!
Premier League
Chelsea holt in Unterzahl Punkt gegen Arsenal
Krone Plus Logo
U17-Nationalmannschaft
„Super Signal! Das Team ist eine Familie geworden“
Torsperre beendet
Isak trifft erstmals! Liverpool siegt bei West Ham
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf