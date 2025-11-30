Letsch: „Die Tabelle ist eigentlich eine Farce!“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Es war ein Kampfspiel, das haben wir bis auf die eine Phase vor dem 1:1 gut gemacht, wir haben uns viele Chancen erarbeitet. Wir müssen vor dem 1:0 schon mindestens 1:0, eher 2:0 führen. Wir sind gut aus der Halbzeit gekommen. Dann war die eine Szene (Foul an Ratkov, Anm.), das war ein glasklarer Elfmeter. Da habe ich null Verständnis und einen riesen Hals. Die vier Unparteiischen waren sich sehr sicher, in ihrer sehr selbstbewussten, überheblichen Art, und der VAR hat auch nicht eingegriffen. Ich bin stinkesauer. Das ist nicht akzeptabel und nicht professionell. Wir haben den Gegner bestimmt, haben uns Chancen herausgespielt. Wir gewinnen nicht, das ist das Ärgerliche. Wir stehen jetzt gerade auf Platz 1, aber ich glaube, fünf Punkte hinter uns ist Platz 7. Also das ist alles so eng zusammen, sodass die Tabelle eigentlich eine Farce ist. Gegen WSG und gegen Altach war sicherlich mehr als ein Punkt eingeplant.“