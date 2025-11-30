Skifahrer (30) blieb nach Sturz bewusstlos liegen

Ein 30-jähriger Skifahrer blieb nach einem Sturz auf der Skipiste bewusstlos liegen. Sein Begleiter leistete sofort Erste Hilfe. Der Verletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht werden.
Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich gestern am Vormittag im Skigebiet in Kaltenbach (Zillertal). Wie die Polizei meldet, war ein Kroate (30) mit einem Kollegen kurz nach 9 Uhr auf einer roten Piste Richtung Tal unterwegs. Dabei kam der 30-Jährige zu Sturz.
Nach dem harten Aufprall blieb der Mann bewusstlos liegen. Sein Begleiter leistete Erste Hilfe und setzte sofort den Notruf ab. Rasch waren die Helfer vor Ort und bargen den Schwerverletzten. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.