Hubschrauber-Einsatz

Skifahrer (30) blieb nach Sturz bewusstlos liegen

Tirol
30.11.2025 19:30
Der Verletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht werden.
Der Verletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Ein 30-jähriger Skifahrer blieb nach einem Sturz auf der Skipiste bewusstlos liegen. Sein Begleiter leistete sofort Erste Hilfe. Der Verletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich gestern am Vormittag im Skigebiet in Kaltenbach (Zillertal). Wie die Polizei meldet, war ein Kroate (30) mit einem Kollegen kurz nach 9 Uhr auf einer roten Piste Richtung Tal unterwegs. Dabei kam der 30-Jährige zu Sturz.

Lesen Sie auch:
Im Zuge einer Fahndung konnte das verdächtige Duo ausgeforscht werden. (Symbolbild)
Auto voller Flaschen
Schnapsdiebe nach Festnahme wieder auf freiem Fuß
30.11.2025

Nach dem harten Aufprall blieb der Mann bewusstlos liegen. Sein Begleiter leistete Erste Hilfe und setzte sofort den Notruf ab. Rasch waren die Helfer vor Ort und bargen den Schwerverletzten. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Tirol

