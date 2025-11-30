Vorteilswelt
Erste Diagnose

So geht es Hörhager nach dem heftigen Slalom-Sturz

Ski Alpin
30.11.2025 19:26
Die Tirolerin Lisa Hörhager blieb schmerzverzerrt im Schnee liegen.
Die Tirolerin Lisa Hörhager blieb schmerzverzerrt im Schnee liegen.(Bild: AP/Robert F. Bukaty)

Leichte Entwarnung seitens der Tirolerin Lisa Hörhager nach ihrem Sturz im ersten Durchgang des Slaloms von Copper Mountain: Die Knie sind heil geblieben, die 24-Jährige klagt aber über starke Schmerzen im Arm und wird aktuell geröntgt.

Die „Krone“ berichtet aus Copper Mountain

Am Vortag gehörte Lisa Hörhager noch zu den strahlenden Gesichtern im Zielbereich von Copper Mountain, fuhr als 22. zu ihren ersten Punkten in einem Riesentorlauf. Die besonders lukrativ waren, neben den 1.400 Euro an Preisgeld wurde sie mit dem „Bibbo Award“ in Höhe von 5.000 US-Dollar, umgerechnet 4.300 Euro ausgezeichnet. Den Stifel, Hauptsponsor der US-Skievents, nach jedem Rennen verteilt. Und zwar an jene Läuferin, die bei der Gleichung Startnummer minus Endplatzierung den höchsten Wert hat. „Super, ich nehme das Geld gerne mit“, lächelte Hörhager, die versprach: „Wir Mädels gehen gerne auf eine Kaffeerunde – die nächste geht auf mich.“

Nach dem Riesentorlauf wurde Hörhager mit 5.000 US-Dollar belohnt.
Nach dem Riesentorlauf wurde Hörhager mit 5.000 US-Dollar belohnt.(Bild: Instagram/USSkiTeam)


Heute endete ein vielversprechender erster Slalom-Durchgang mit schmerzverzerrtem Gesicht: Auf Top-15-Kurs liegend kam die 24-Jährige wenige Tore vor dem Ziel zu Fall, überschlug sich. Und blieb minutenlang im mucksmäuschenstillen Zielraum liegen. Cheftrainer Roland Assinger und die Ärzte eilten herbei. Glück im Unglück: Hörhager konnte nach einiger Zeit selbstständig aufstehen, die Knie scheinen nach der Erstdiagnose heil geblieben zu sein. Einzig der Unterarm schmerzt, mit dem war sie nach dem Sturz am Tor hängen geblieben. Aktuell wird der Unterarm geröntgt, der Verdacht auf einen Bruch besteht ...

„Im Weltcup angekommen“
Zuletzt war Hörhager immer besser in Fahrt gekommen, hatte sowohl in den Slaloms von Levi und Gurgl sowie dem Riesentorlauf in Copper gepunktet. „Ich habe meine Zeit gebraucht, um nach meiner Verletzung im Weltcup anzukommen“, meint Hörhager. Die sich vor vier Jahren bei einem Trainingssturz in Sölden das Kreuzband im linken Knie gerissen hatte - das blieb ihr jetzt zum Glück erspart!

