So geht es Hörhager nach dem heftigen Slalom-Sturz

Am Vortag gehörte Lisa Hörhager noch zu den strahlenden Gesichtern im Zielbereich von Copper Mountain, fuhr als 22. zu ihren ersten Punkten in einem Riesentorlauf. Die besonders lukrativ waren, neben den 1.400 Euro an Preisgeld wurde sie mit dem „Bibbo Award“ in Höhe von 5.000 US-Dollar, umgerechnet 4.300 Euro ausgezeichnet. Den Stifel, Hauptsponsor der US-Skievents, nach jedem Rennen verteilt. Und zwar an jene Läuferin, die bei der Gleichung Startnummer minus Endplatzierung den höchsten Wert hat. „Super, ich nehme das Geld gerne mit“, lächelte Hörhager, die versprach: „Wir Mädels gehen gerne auf eine Kaffeerunde – die nächste geht auf mich.“