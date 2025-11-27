Wallner warnt: „Keine Einigung um jeden Preis!“

Grundsteuer-Erhöhung ist vom Tisch

Leidtragende des Deals dürften wieder einmal die Gemeinden sein. Österreichs Oberbürgermeister Johannes Pressl forderte bekanntlich – wie Wallner – ebenso Anteile an den Steuereinnahmen des Bundes für die klammen Kommunen. Zudem preschte er mit der Forderung nach einer Erhöhung der seit mehreren Jahrzehnten nicht angepassten Grundsteuer vor – scheiterte damit aber auch am Widerstand seiner Parteikollegen in der ÖVP. In einem Brief an seine Bürgermeister appelliert er bei den Budgetplanungen in den Gemeinden daher nun umso mehr: „Vorsichtig planen, klare Prioritäten setzen und von erfolgreichen Beispielen lernen“, so Pressl.