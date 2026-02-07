Die tödlichen Abgründe der gutbürgerlichen Familie

Das patriarchale Familiengefüge bröckelt

„Es wäre meine Pflicht gewesen, Stella zu warnen“, erinnert sich Anna (Olivia Grigolli) Jahre später an jene tragischen Monate zurück, in denen die junge Stella (Otiti Engelhardt), die Tochter einer Freundin der Familie (Anke Stedingk), bei Ihnen Unterschlupf fand. Anna selbst war damals noch eine junge Frau (Sarah Sophia Meyer) und hatte recht schnell erkannt, dass sich zwischen Stella und ihrem Ehemann Richard (Sebastian Schindegger) eine Affäre entspinnt. Sie hatte dem Mädchen sogar geholfen, zur Frau zu werden – und sie damit nur noch mehr zu einem Fremdkörper im patriarchal geprägten Familiengefüge gemacht, das ohnehin schon bröckelte. Denn Richard selbst nahm sich zwar alle Freiheiten, gestand diese aber weder seiner Frau noch seinem ungewöhnlichen Sohn Wolfgang (Danylo Dmytrenko) zu.