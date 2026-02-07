„Luisa Miller“: Unschuldiges, süßes Dorfmädchen!

Aber sie verliebt sich in Rodolfo. Auch kein Netter. Warum vergiftet er sie und sich am Ende?

Er fühlt sich von ihr betrogen. Sie erzählt ihm erst, nachdem sie das Gift genommen haben, dass sie unter Zwang den Brief geschrieben hat, indem sie erklärt, immer Wurm und nicht ihn geliebt zu haben. Es ist dieser Stolz, dieses Ego, diese Eifersucht, all die Dinge, von denen wir von Kindheit an gelernt haben, dass sie schlecht sind. Wir sollten solche Gefühle nicht ausleben. Aber das gibt ihm den Mut, sie zu töten. Nach dem Motto: Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich auch kein anderer bekommen.