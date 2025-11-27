Merkel: Auch Corona schuld am Ukraine-Krieg

Die üblichen Gesprächsformate seien zusammengebrochen, erklärte Merkel bedrückt. Man habe nicht regelmäßig mit dem russischen Machthaber sprechen können. „Und das ist im Umgang mit nicht demokratisch regierten Ländern noch schwieriger, als wenn man schon unter gleich organisierten Ländern so wenig miteinander redet.“ Ihr sei aber schon seit „vielen, vielen Jahren“ klar gewesen, dass von Putin ausgehend eine ernsthafte Gefahr bestanden habe.