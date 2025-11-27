Warum kreative Maltechniken mehr sind als Deko

Kreative Handwerkskunst und Innovation verbinden sich bei Malerei Appinger zu mehr als bloßer Raumverschönerung. Markus Appinger verleiht Wänden mit Spachteltechniken, Lasuren und speziellen Beschichtungen ein unverwechselbares Erscheinungsbild und bringt damit Individualität und neue Ideen in den Alltag seiner Kundschaft.