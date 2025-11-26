Elton John kann „nichts sehen, anschauen, lesen“

Anrufe von McCartney, E-Mails von Richards

„Paul McCartney ruft mich per FaceTime an, um zu fragen, wie es mir geht. Das ist wirklich schön“, erzählte John. „Die Liebe, die ich von ihm, von Pete Townshend, Mick Jagger und anderen bekommen habe, war unglaublich. Oder man bekommt eine E-Mail von Keith Richards mit den Worten: ,Hallo Liebling, wie geht‘s? Du weißt, wir lieben dich.‘ Das ist alles, aber es verschönert mir einfach den Tag.“