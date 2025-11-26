Vorteilswelt
Ausrutschen verboten!

Winterlicher Empfang für Rapid-Kicker in Polen

Fußball National
26.11.2025 14:59
Winterlicher Empfang für Rapid!
Winterlicher Empfang für Rapid!

Bei ihrer Ankunft in Polen wurden Spieler, Trainer und Verantwortlich des SK Rapid winterlich empfangen. Ein weißes Winterwunderland erstreckte sich vor ihren Füßen. Ausrutscher dürfen sich die Wiener aber keinen erlauben – vor allem in sportlicher Hinsicht. 

Hier der winterliche Empfang im Video:

Seit Stunden schon schneit es in Polen. Dementsprechend fanden die Rapidler bei ihrer Ankunft ein winterliches Wunderland vor. Bei Schneeschauer kämpften sich die Kicker zum Teambus. Besonders angenehmes Fußballwetter ist das wohl keines. 

Zum Siegen verdammt
Die Hütteldorfer fahren als punkteloses Schlusslicht der Conference League zum polnischen Fußball-Vizemeister Rakow Czestochowa und benötigen am Donnerstag (18.45 Uhr – im „Sportkrone“-Liveticker) einen Sieg, um eine realistische Chance auf ein Überwintern auf internationaler Bühne zu wahren. „Wir wollen unbedingt punkten“, erklärte Trainer Peter Stöger, der einige Personalsorgen hat.

Mit Lukas Grgic aus erfreulichen privaten Gründen und Bendeguz Bolla (Hüftbeschwerden) fallen allerdings zwei Mittelfeldspieler aus. „Auch wenn wir einige Probleme haben, bin ich überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Truppe ins Match schicken werden. Wir gehen zuversichtlich ans Werk“, meinte Stöger, der vor allem vor guten Offensivspielern von Rakow warnte. Einer davon ist ein Legionär mit guten Torjäger-Genen: Jonatan Braut Brunes ist der Cousin von Erling Haaland und hat in dieser Saison bereits zehn Pflichtspiel-Tore erzielt.

