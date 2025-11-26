Winterlicher Empfang für Rapid-Kicker in Polen

Mit Lukas Grgic aus erfreulichen privaten Gründen und Bendeguz Bolla (Hüftbeschwerden) fallen allerdings zwei Mittelfeldspieler aus. „Auch wenn wir einige Probleme haben, bin ich überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Truppe ins Match schicken werden. Wir gehen zuversichtlich ans Werk“, meinte Stöger, der vor allem vor guten Offensivspielern von Rakow warnte. Einer davon ist ein Legionär mit guten Torjäger-Genen: Jonatan Braut Brunes ist der Cousin von Erling Haaland und hat in dieser Saison bereits zehn Pflichtspiel-Tore erzielt.