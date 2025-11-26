Trotz Nacht im Bus hellwach in den Klassiker

Auf geht‘s! Die Fivers gastieren am Mittwoch im Handball-Klassiker in Krems, wollen mit einem Sieg in der HLA einen Sprung nach vorne machen. Und das nach dem Aus im European Cup bei Balatonfüredi, als auf der Heimreise vom Plattensee der Bus streikte. Doch jetzt brennen alle auf Krems.
Nach dem 29:32 samt Drittrunden-Aus im European Cup bei Balatonfüredi ging für die Fivers-Handballer auch auf der Heimreise nichts mehr – besser gesagt: beim Bus. Das neu wirkende Gefährt kam mit Hydraulikproblemen auf der Autobahn in Ungarn zu stehen. „Dann ist Ersatz aus Wien gekommen, sind wir mit 2,5 Stunden Verspätung gegen zwei Uhr nachts heimgekehrt. Das ist mir in den vielen Jahren auch noch nie passiert“, schildert Trainer Peter Eckl, dessen Team im Bus ruhig geblieben ist.
Dabei mussten einige Spieler in der Früh außer Haus, stand etwa Kapitän Marin Martinovic später als Lehrer in der Schule. Am Mittwoch (19, live im Stream auf sportkrone.at) geht es für die Fivers im HLA-Ostklassiker zu Meister Krems. „Beide Seiten kennen einander gut, wir sind ja gegen die Wachauer im Europacup aufgestiegen. Sie werden auf Rache sinnen, haben den Vorteil, nicht in der Nacht im Bus festgesessen zu sein“, zwinkert Eckl vor dem Gang in die Wachauer Festung.
Ohne die Gangel-Brüder oder Weiser, alle rekonvaleszent, rückten die nächsten Debütanten nach: Emanuel Tikvic, Leon Bavlnka, Velibor Maksic oder Mateja Mirjanic. „Wir sind jetzt noch einmal jünger geworden“, so der Fivers-Coach. „Für uns muss alles optimal laufen, wenn wir mit Zählbarem nach Hause fahren wollen.“ Gegenüber Ibish Thaqi wird nicht zu sehen sein. Der Kremser Meistermacher ist „daheim“ im Kosovo, wo sein Vater verstarb.
Tolle Kulisse erwartet
Die Halle des UHK dürfte indes viele Heimfans anlocken. Alle, die in gelben (Klub-)Farben erscheinen, haben freien Eintritt. Eckl: „Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse, spielen ja, damit uns die Leute zuschauen.“
HLA-MEISTERLIGA: 1. Ferlach (15), 2. Hard (12), 3. Bärnbach/K. (12/je 10), ...5. Krems (10), ...7. Fivers (9/beide 9).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.