Trotz Nacht im Bus hellwach in den Klassiker

Nach dem 29:32 samt Drittrunden-Aus im European Cup bei Balatonfüredi ging für die Fivers-Handballer auch auf der Heimreise nichts mehr – besser gesagt: beim Bus. Das neu wirkende Gefährt kam mit Hydraulikproblemen auf der Autobahn in Ungarn zu stehen. „Dann ist Ersatz aus Wien gekommen, sind wir mit 2,5 Stunden Verspätung gegen zwei Uhr nachts heimgekehrt. Das ist mir in den vielen Jahren auch noch nie passiert“, schildert Trainer Peter Eckl, dessen Team im Bus ruhig geblieben ist.