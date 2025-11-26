Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hollywood-Methusalem

Van Dyke feiert 100 Jahre: Dank an erfülltes Leben

Society International
26.11.2025 15:00
(Bild: AP/Chris Pizzello)

Dick Van Dyke hat ein „wunderbar erfülltes und aufregendes Leben“ geführt.Der Hollywoodstar wird am 13. Dezember 100 Jahre alt und ist dankbar für alles, was ihm in seiner Karriere widerfahren ist.

0 Kommentare


Er sagte de „People“-Magazin: „Wenn deine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Ich habe aus irgendeinem Grund keine Angst vor dem Tod.“ Er erklärte weiter, dass er ein erfülltes Leben gehabt habe und deshalb nicht klagen könne.

Ehefrau macht ihn jeden Tag glücklich
Dick schreibt seine positive Einstellung seiner Frau Arlene zu. „Sie hält mich im Moment. Sie macht mich jeden Tag glücklich. Sie bringt mich zum Singen oder Tanzen“, fügte er hinzu. Der Star, der aus Filmen wie „Chitty Chitty Bang Bang“ und „Mary Poppins“ bekannt ist, ist stolz auf sein Vermächtnis. Er sagte: „Was ich in der Kinderunterhaltung und Kindermusik hinterlassen habe – das ist mein Vermächtnis.“

Van Dyke hat sogar einen Instagram-Account und postet regelmäßig Bilder teilt:

„Mit hellerer Sicht geboren“
Dick glaubt auch, dass Optimismus teilweise angeboren sei. Er erklärte: „Ich denke, ich habe entschieden, dass Menschen mit einer Sicht auf die Welt zur Welt kommen. Ich denke, ich wurde mit einer helleren Sicht geboren. Ich schaue den Horizont an.“ Manche Menschen hingegen, seien dazu geboren, immer gegen dunkle Gedanken anzukämpfen. „Und nach 100 Jahren, denke ich, dass ich recht habe.“

Trotz seiner langen Karriere gab Dick aber zu, dass er „nie geplant“ habe, Schauspieler zu werden. Er sagte dem „New York Magazine“, sein Leben sei unvorhersehbar verlaufen, ein Job habe zum nächsten geführt, und er habe jede Sekunde genossen: „Ich bin ein Entertainer. Wenn ich auf der Bühne bin, lebe ich auf. Es gibt nichts Vergleichbares.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.705 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
134.818 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
131.867 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Society International
Hollywood-Methusalem
Van Dyke feiert 100 Jahre: Dank an erfülltes Leben
Freunde geben Kraft
Elton John kann „nichts sehen, anschauen, lesen“
Nicht mal ein Jahr tot
Persönliche Gegenstände von Hackman versteigert
Krasse Ideen!
Culkin plant diese radikale „Kevin“-Fortsetzung!
Zieht sich zurück
Gottschalk: „Würde offen mit Demenz umgehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf