Van Dyke feiert 100 Jahre: Dank an erfülltes Leben

Ehefrau macht ihn jeden Tag glücklich

Dick schreibt seine positive Einstellung seiner Frau Arlene zu. „Sie hält mich im Moment. Sie macht mich jeden Tag glücklich. Sie bringt mich zum Singen oder Tanzen“, fügte er hinzu. Der Star, der aus Filmen wie „Chitty Chitty Bang Bang“ und „Mary Poppins“ bekannt ist, ist stolz auf sein Vermächtnis. Er sagte: „Was ich in der Kinderunterhaltung und Kindermusik hinterlassen habe – das ist mein Vermächtnis.“