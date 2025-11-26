Nach 776 Tagen Zwangspause! Weltmeister ist zurück

„Ich habe mir die Spiele nicht angeschaut, das tat mir zu sehr weh. Am Anfang, vor allem in den ersten Monaten, habe ich versucht, alleine zu trainieren, aber ich habe jeden Tag geweint“, erinnert sich Gomez an die für ihn schmerzhafte Zeit. Jetzt ist die Sperre überstanden und der mittlerweile 37-Jährige will mit Padua um den Aufstieg in die Serie A spielen. Aktuell ist man tabellarisch noch näher am Abstieg dran – doch Gomez darf man nie abschreiben – das sollte jetzt klar sein!