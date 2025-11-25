Moto3-Juwel meldet sich nach Horror-Crash zu Wort

Dettwiler erlitt neben einem offenen Beinbruch mehrere Herzstillstände, stundenlang kämpften die Ärzte um das Leben des 20-Jährigen. „Ich bedanke mich sehr bei allen, die mir viel Liebe, Glückwünsche und positive Energie gesandt haben in den letzten Wochen. Da hat mir sehr geholfen“, bedankt sich der Motorrad-Profi nun bei allen, die in dieser schweren Zeit an seiner Seite waren.