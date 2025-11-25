Mutter wusste, dass Onkel ihre Tochter missbraucht

Zu vier Jahren unbedingter Haft wegen schwerem sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung und das Quälen von Unmündigen wurde am Dienstagmittag Landesgericht Linz ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land verurteilt. Das Opfer war seine kleine Stiefnichte. Die Mutter hatte davon gewusst, war aber nicht eingeschritten: Sie bekam ein Jahr bedingt.
Der Missbrauchsprozess war insofern besonders, weil der Tatzeitraum sehr lange zurücklag, nämlich vom Dezember 2000 bis Anfang 2008. Der schwere sexuelle Missbrauch begann, als die Mutter ihre beiden Töchter regelmäßig zur Oma brachte, wo auch der 23-jährige Stiefonkel wohnte. Ab da verging er sich immer wieder an der damals Sechsjährigen.
Erschütternd: Obwohl die Mutter wusste, was passierte, brachte sie ihre Tochter trotzdem immer wieder zum Onkel, damit er auf das Mädchen aufpasste. Das Opfer bekam als Erwachsene eine posttraumatische Belastungsstörung und straffällig. Erst in Haft stellte sich heraus, warum sie ihr Leben verpfuscht hatte.
Ursprünglich hatten Mutter und Onkel geleugnet, beim Prozess am Dienstag waren dann aber beide voll geständig. Der Onkel bekam vier Jahre unbedingte Haft. Strafmildernd war, dass er eine 70-prozentige geistige Behinderung aufweist und er laut Gutachten der Psychiaterin Adelheid Kastner eine sehr gute Zukunftsprognose hat. Die Mutter (50) bekam ein Jahr bedingt. Beide Urteile sind rechtskräftig.
