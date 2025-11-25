Mutter wusste, dass Onkel ihre Tochter missbraucht

Der Missbrauchsprozess war insofern besonders, weil der Tatzeitraum sehr lange zurücklag, nämlich vom Dezember 2000 bis Anfang 2008. Der schwere sexuelle Missbrauch begann, als die Mutter ihre beiden Töchter regelmäßig zur Oma brachte, wo auch der 23-jährige Stiefonkel wohnte. Ab da verging er sich immer wieder an der damals Sechsjährigen.