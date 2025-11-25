Mama von Ski-Star: „Wünsche mir, dass sie aufhört“

Bei einem Sturz bei den italienischen Meisterschaften im April hatte es Brignone schlimm erwischt. „Ich war selbst Skifahren und wollte noch einen der letzten Wintertage genießen. Auf dem Sessellift habe ich die Zwischenzeiten von Fede über eine App mitverfolgt. Plötzlich stand da, dass sie es nicht ins Ziel geschafft hat, und als das Rennen für längere Zeit nicht wieder aufgenommen wurde, bekam ich ein mulmiges Gefühl“, schildert Quario im Interview mit dem „Corriere della Sera“.