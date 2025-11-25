Doppelolympiasiegerin Gasser: Rückkehr erst 2026!

Karrer erhöhte Schwierigkeiten

Karrer verspürte Anfang November Schmerzen in der linken Schulter, in der sie sich im März 2024 das Schlüsselbein gebrochen hatte. „Nach einer Untersuchung konnte aber rasch wieder Entwarnung gegeben werden. Es hat sich herausgestellt, dass sich Verklebungen von Faszien und Hautgewebe von der Platte gelöst haben, die mir damals bei der Operation eingesetzt wurde“, erklärte sie. In der vergangenen Saison war die 17-Jährige zweimal im Weltcup Sechste. „Ich habe versucht, da und dort die Schwierigkeit nach oben zu schrauben. Ich werde hier in China einmal schauen, was die Konkurrentinnen so machen.“