Nach Verletzung

Doppelolympiasiegerin Gasser: Rückkehr erst 2026!

Wintersport
25.11.2025 13:55
Doppelolympiasiegerin Anna Gasser wird vorerst keine Wettkämpfe bestreiten.
Doppelolympiasiegerin Anna Gasser wird vorerst keine Wettkämpfe bestreiten.(Bild: APA/EXPA)

Doppelolympiasiegerin Anna Gasser wird vorerst keine Wettkämpfe bestreiten. Die Kärntnerin befindet sich nach der Schulteroperation wieder im Training und macht Tricks, die Schwierigkeit hält sich noch in Grenzen. Sie will Mitte Jänner beim Slopestyle in Laax einsteigen. Der ÖSV ist diese Woche beim Big-Air-Weltcupauftakt von Secret Garden durch Hanna Karrer und Clemens Millauer (Snowboard) sowie Lara Wolf, Julius Forer, Lukas Müllauer und Hannes Rudigier (Freeski) vertreten.

Snowboard-Star Gasser arbeitet daran, den Trainingsrückstand aufzuholen. „Ich werde das Level in den nächsten Wochen Schritt für Schritt steigern. Das Training ist bisher planmäßig verlaufen. Es tut extrem gut, wieder zurück auf Schnee zu sein“, erklärte die 34-Jährige. Vor den Olympischen Spielen im Februar in Livigno hat sie auf Weltcup-Ebene nur die Station in der Schweiz eingeplant. Nach Secret Garden (China) stehen bis dahin im Dezember noch Peking und Steamboat (USA) sowie im Jänner Aspen auf dem Programm.

Karrer erhöhte Schwierigkeiten
Karrer verspürte Anfang November Schmerzen in der linken Schulter, in der sie sich im März 2024 das Schlüsselbein gebrochen hatte. „Nach einer Untersuchung konnte aber rasch wieder Entwarnung gegeben werden. Es hat sich herausgestellt, dass sich Verklebungen von Faszien und Hautgewebe von der Platte gelöst haben, die mir damals bei der Operation eingesetzt wurde“, erklärte sie. In der vergangenen Saison war die 17-Jährige zweimal im Weltcup Sechste. „Ich habe versucht, da und dort die Schwierigkeit nach oben zu schrauben. Ich werde hier in China einmal schauen, was die Konkurrentinnen so machen.“

Millauer fühlt sich „körperlich topvorbereitet“, er will sein Olympia-Ticket absichern. „Ich wäre froh, wenn ich das gleich erledigen könnte. Aber das Feld in China ist extrem stark, da sich die Rider aus Japan, Kanada oder den USA zuerst einmal intern für Olympia qualifizieren müssen.“ Bei den Freeskiern plant Gesamtweltcupsieger Matej Svancer nach Fußproblemen den Einstieg in den Weltcup kommende Woche in Peking.

