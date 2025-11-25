Über 100 Zivilisten seit Waffenruhe getötet

Zudem gebe es alarmierende israelische Drohungen einer größeren Offensive, erklärte thameen Al-Kheetan, Sprecher des Menschenrechtsbüros, am Dienstag. Seine Organisation forderte eine Untersuchung und die Einhaltung der Waffenruhe. Erst am Sonntag hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben den Militärchef der Hisbollah bei einem Luftangriff in Beirut getötet. Der libanesischen Regierung zufolge wurden dabei fünf Menschen getötet und 28 verletzt. Die „feige Ermordung“ des Mannes durch die israelische Armee sei eine „eklatante Verletzung“ der Waffenruhe vom November 2024, erklärte das iranische Außenministerium am Montag.