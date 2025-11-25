Achtung, Haifische! Alarm in den Tiroler Bergen

Gefahr für Tourengeher und Freerider

Aufgrund der bis Montag dürftigen Schneelage sind sie aktuell weit verbreitet und besonders gefährlich für Tourengeher und Freerider. So ging von den „Sharks“ in der bisher noch jungen Skitourensaison wohl die größte Gefahr für die Wintersportler aus – noch mehr als von Lawinen.