Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Ära in Baden

Stadtpolizei: Erstmals gibt auch eine Frau Befehle

Niederösterreich
25.11.2025 13:00
Die Chefinspektoren David Friedl und Birgit Wollenek sind das neue Führungsduo der Stadtpolizei ...
Die Chefinspektoren David Friedl und Birgit Wollenek sind das neue Führungsduo der Stadtpolizei in Baden.(Bild: Krone KREATIV/2025psb/sk Patrick Huber)

Die Stadtpolizei in Baden hat eine neue Führungsspitze – und damit beginnt beim größten kommunalen Wachkörper des Landes auch eine neue Ära. Denn neben Kommandant David Friedl gibt erstmals in der 214-jährigen Geschichte der Stadtpolizei mit Stellvertreterin Birgit Wollenek auch eine Frau Befehle.

0 Kommentare

Mit dem Führungswechsel an der Spitze der Stadtpolizei geht allerdings auch eine Ära in der Kurstadt zu Ende. Mit dem kommenden Monatswechsel tritt der langjährige Kommandant Oberst Walter Santin in den Ruhestand. 30 Jahre lang hatte Santin, der einst von der Gendarmerie zur Stadtpolizei gekommen war, die Sicherheitsarbeit in Baden geprägt. Unter seinem Kommando hatte die Stadtpolizei wesentlichen Anteil daran, dass sich Baden im Spitzenfeld der sichersten Städte Österreichs etablieren konnte.

Von Wien nach Baden
Zu seinem Nachfolger wurde Chefinspektor David Friedl bestellt. Er wechselte von der Wiener Polizei nach Baden und bringt eine umfassende Ausbildung im Exekutivdienst, vertiefte Kenntnisse im Verkehrs-, Sicherheits- und Strafrecht sowie ein pädagogisches Studium mit. Er sieht den Polizisten als Freund und Helfer: „Für mich steht im Mittelpunkt, für die Bürger da zu sein – nicht nur im Einsatz, sondern auch im Alltag. Ein offenes Ohr zu haben, zuzuhören, und unterstützend zu wirken, gehört für mich zum Kern unseres Berufes“, sagt der neue Kommandant.

Der langjährige Stadtpolizei--Kommandant Oberst Walter Santin (M.) mit Bürgermeisterin Carmen ...
Der langjährige Stadtpolizei--Kommandant Oberst Walter Santin (M.) mit Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli und Stadtamtsdirektor Roland Enzersdorfer.(Bild: 2025psb/sk)

Öffnung und Weiterentwicklung
Genau diese Linie verfolgt auch Chefinspektorin Birgit Wollenek. Mit ihr als Stellvertreterin Friedls rückt erstmals in der Geschichte der seit 1811 bestehenden Stadtpolizei Baden auch eine Frau in das Kommando auf. „Oft sind es die kleinen Begegnungen, die zeigen, wie wertvoll es ist, präsent zu sein und für Anliegen und Sorgen der Bevölkerung zur Verfügung zu stehen“, beschreibt sie ihre Auffassung von moderner Polizeiarbeit. Dass sie als erste Frau die Funktion der Kommandant-Stellvertreterin übernehmen wird, ist nicht nur ein persönlicher Meilenstein für sie: „Es ist für mich auch ein Zeichen dafür, wie sehr sich unsere Stadtpolizei öffnet und weiterentwickelt.“

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
153.686 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
116.571 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.166 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
667 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf