Stadtpolizei: Erstmals gibt auch eine Frau Befehle

Öffnung und Weiterentwicklung

Genau diese Linie verfolgt auch Chefinspektorin Birgit Wollenek. Mit ihr als Stellvertreterin Friedls rückt erstmals in der Geschichte der seit 1811 bestehenden Stadtpolizei Baden auch eine Frau in das Kommando auf. „Oft sind es die kleinen Begegnungen, die zeigen, wie wertvoll es ist, präsent zu sein und für Anliegen und Sorgen der Bevölkerung zur Verfügung zu stehen“, beschreibt sie ihre Auffassung von moderner Polizeiarbeit. Dass sie als erste Frau die Funktion der Kommandant-Stellvertreterin übernehmen wird, ist nicht nur ein persönlicher Meilenstein für sie: „Es ist für mich auch ein Zeichen dafür, wie sehr sich unsere Stadtpolizei öffnet und weiterentwickelt.“