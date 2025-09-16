Paukenschlag: Hofreitschule feuert Geschäftsführer

Nun teilte der Aufsichtsrat dem Landwirtschaftsministerium mit, dass im Zuge der Prüfung bereits bekannter Verdachtsmomente „gravierende andere Verfehlungen“ hervorgebracht wurden. Man werde daher Hudler mit sofortiger Wirkung „seiner Funktion entheben und entlassen“.

Interimistische Führung kommt

Außerdem hat der Aufsichtsrat beschlossen, noch vor dem 19. September 2025 eine interimistische Geschäftsführerin bzw. einen interimistischen Geschäftsführer zu bestellen. Hudler hatte sein Amt als Chef der Hofreitschule und des Lipizzanergestüts Piber im Dezember 2022 angetreten, er war Sonja Klima gefolgt, die zuvor für die Führung der Hofreitschule zuständig war.