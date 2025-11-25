Ex-NBA-Profi (54) 17 Jahre nach Unfall verstorben

Die NBA (National Basketball Association) trauert um Rodney Rogers. Der ehemalige Baskteballspieler verstarb am Freitag im Alter von 54 Jahren. Seit 2008 saß der US-Amerikaner im Rollstuhl.
Von 1993 bis 2005 spielte Rogers in der NBA, in den zwölf Jahren trug der Small Forward unter anderem die Trikots der Denver Nuggets, Los Angeles Clippers oder Boston Celtics. Im Jahr 2000 wurde Rogers im Trikot der Phoenix Suns zum Best Sixth Man, dem besten Bankspieler der Liga, gewählt.
Drei Jahre nach seinem Karriereende erlitt Rogers bei einem Dirt-Bike-Unfall eine schwere Rückenmarksverletzung, die ihn von der Schulter abwärts lähmte. Um Menschen mit ähnlichen Schicksalsschlägen zu unterstützen, gründete der US-Amerikaner eine gemeinnützige Stiftung, nun erlag Rogers den Folgen seiner Verletzung.
