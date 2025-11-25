Diese Niederlage schmerzt Tennis-Ikone immer noch

„Das US-Open-Finale 2009 gegen Juan Martin del Potro würde ich gerne nochmal spielen“, so der Schweizer. Damals verlor er das Endspiel nach fünf Sätzen. „Damals bekam ich Rückenschmerzen im Warm-up und verpasste danach so viele Chancen. Das war eines der Spiele, die ich nicht hätte verlieren dürfen. Damit brach auch meine Serie bei den US Open“, ärgert sich der ehemalige Tennis-Profi.